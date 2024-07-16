2024-07-16 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، انطلاق موقع دائرة صحة كربلاء الإلكتروني للزيارات المليونية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحسناوي وخلال زيارته لمبنى دائرة صحة كربلاء المقدسة ، وإشرافه على الخطة الصحية لزيارة عاشوراء، أعلن عن انطلاق موقع دائرة صحة المُحافظة للزيارات المليونية، و بما ينسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة الإلكترونية، وهو الأول من نوعه على مُستوى المؤسسات الصحية في العراق".وبيَن الحسناوي أن "الموقع ، يتضمن رابطاً إلكترونياً معززاً بشفرة باركود يتمكن من خلالها الزائر وأصحاب المواكب والهيئات الحسينية من التعرف على مواقع المُؤسسات الصحية والمفارز الطبية، وتواجد فرق الاستجابة السريعة وسيارات الإسعاف الفوري لتسهيل عملية وصول الزائر لتلقي الرعاية الطبية والصحية والعلاجية والاتصال مع قسم العمليات في حال حدوث طارئ ، وكذلك نشر الوعي الصحي عن طريق الرسائل الصحية المنشورة في الموقع".