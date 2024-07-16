2024-07-16 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة المضيّ في تفعيل الاتفاقات بين العراق وإسبانيا.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني استقبل سفير مملكة إسبانيا لدى العراق بيدرو مارتينيز أفيال، بمناسبة انتهاء مهام عمله، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، ومختلف جوانب تطويرها وسبل تنميتها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".وأعرب السوداني عن "تقديره لأداء السفير خلال مدّة تمثيله بلاده في العراق"، مشيراً إلى "ضرورة المضيّ في تفعيل ما جرى الاتفاق بشأنه بين البلدين من تفاهمات في مختلف المجالات، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى العراق في كانون الأول الماضي، فضلاً عن أهمية انعقاد اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة المقرر هذا العام".وأكد رئيس الوزراء "ترحيب الحكومة بمشاركة الشركات الإسبانية المتخصصة في إعمار البنى التحتية، وخطط التنمية والمشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في العراق"، مبيّناً أن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية، وجذب وتشجيع الشركات العالمية، وسلّم رئيس مجلس الوزراء السفيرَ برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسباني بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا لكرة القدم".من جانبه، عبر السفير الإسباني عن "رغبة بلاده بتعزيز الشراكات المثمرة مع القطاعين العام والخاص في العراق، والإسهام بفاعلية في المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الواردة في خطط العراق التنموية والإصلاحية، كما نقل تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإسباني إلى السوداني وتأكيد حكومته على تنمية العلاقات المشتركة".