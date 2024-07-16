وزير التجارة يصل جنيف لترؤس الفريق المفاوض لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية

2024-07-16 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس وزير التجارة أثير داود سلمان، اليوم الثلاثاء، الفريق المفاوض لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، فيما أشارت الى المضي بانضمام العراق الى المنظمة العالمية.وقالت وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزير التجارة أثير داود سلمان وصل اليوم الثلاثاء الى مدينة جنيف على رأس الفريق العراقي المفاوض لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية لحضور الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق بعد مرور 16 عاماً على عقد الاجتماع الثاني".وأضافت أن "العراق ماض ومن خلال اللجنة الوطنية المعنية بانضمامه الى المنظمة العالمية والتي يترأسها وزير التجارة، باستكمال إجراءاته لإنجاز الملفات المطلوبة ودعم الإصلاحات والتشريعات لتتماشى مع نظام السوق وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلد لإتمام متطلبات المرحلة القادمة من مسيرة الانضمام"، موضحة ان "الاجتماعات التحضيرية مستمرة للفريق التفاوضي العراقي في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق الذي يعقد خلال هذا الأسبوع".