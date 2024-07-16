ملف التحالف الدولي يعود للواجهة.. المالكي يبحث الاتفاقية مع السفيرة الأمريكية ببغداد

2024-07-16 16:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، مع السفيرة الامريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، الاتفاقية العراقية الامريكية.

وذكر بيان لمكتب المالكي، تلقته "بغداد اليوم"، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي"، مبينا ان "الجانبين استعرضا مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، والحوارات الجارية بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي، وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ، كما تم مناقشة الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة بشكل عام".

واكد المالكي بحسب البيان على "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وحرص العراق على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".