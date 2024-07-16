2024-07-16 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، عن ضبطِ وكرين لتهريب المشتقات النفطية في محافظتي بغداد وبابل.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الملاكات التفتيشية التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية تمكنت من ضبط وكرين لتهريب المشتقات النفطية بالتنسيق مع القوات الأمنية في قاطع الرصافة وأسفرت عن ضبط أربعة خزانات حديدية بسعات مختلفة وسيارة نوع (دعلج) تحتوي على منتوج نفطي مجهول الهوية والكمية" مؤكداً ان "عمليات ملاحقة اوكار التهريب مُتابعة من قبل وزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع ضمن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

فيما أشار مدير هيئة التفتيش التابعة، علاء عدنان محمود، الى "ضبط مقطورة في قطار بقضاء المحاويل تحتوي على منتوج نفطي مجهول الهوية وبكمية 4500 لتر، بالإضافة إلى 3 ماطورات سحب (روبن) وهوزات"، مؤكدا ان "العملية تمت بالتعاون مع القوات الأمنية، حيث تم التحفظ على تفاصيل جريمة التهريب واحالة مسببيها الى الجهات الامنية المختصة وحسب الاجراءات القانونية".







