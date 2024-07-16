محافظ بغداد يعلن "السيطرة" على حريق الشورجة ويحمل أصحاب المحال المسؤولية عنه

2024-07-16 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، السيطرة على الحريق الكبير الذي نشب ظهر اليوم في سوق الشورجة وسط العاصمة.

وقال العلوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، خلال تواجده ميدانيا في سوق الشورجة للسيطرة على حريق اندلع في محال الجملة بمنطقة الرصافي، ان "فرق الدفاع المدني نجحت في محاصرة مكان الحريق في الشورجة والسيطرة عليه ومكافحة اي مناشئ حريق محتملة بعد صعوبة بالغة في الوصول لمكان الحادث بسبب المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالمتطلبات المهنية".

وبين العلوي، ان "أهم اسباب اندلاع الحرائق يعود الي ضعف وعدم الالتزام بتعليمات واجراءات السلامة المهنية والتي تحددها فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع محافظة بغداد".

ولفت إلى "اغلاق العديد من المحال التجارية والمرافق والمنشآت والمخازن بعد تاشير عدم الالتزام بشروط السلامة خلال الفترة الماضية والتي قد تؤدي الى مخاطر جسيمة بالارواح والممتلكات".

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت ظهر اليوم عن استنفار فرقها لكافحة حادث حريق اندلع داخل مخزن للأحذية خلف بناية الرصافي بسوق الشورجة وسط بغداد.



