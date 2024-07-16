"كهف بهيري" في زاخو.. وجهة سياحية تجذب آلاف العراقيين والأجانب (صور)

2024-07-16 17:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي مدينة زاخو بالقرب من الحدود العراقية التركية، يجذب "كهف بهيري" آلاف السائحين والزوار الذين يهربون من حرارة الصيف اللاهبة.

ويُعدّ "كهف بهيري" من أهم المعالم السياحية الطبيعية في اقليم كوردستان حيث يتميز بتشكيلاته الصخرية الفريدة ووجود نهر داخله مما يجعله وجهة مفضلة للعديد من السائحين المحليين والأجانب خاصة خلال موسم الصيف.

ويشهد كهف بهيري تدفقاً كبيراً من السائحين خلال موسم الصيف حيث يقصده الآلاف للاستمتاع بجمال الطبيعة والهدوء الذي يوفره.

ويقول متين عبدالقادر صاحب الموقع في حديثه لوكالة شفق نيوز، "في كل عام يقصد آلاف السائحين والزوار الكهف من جميع محافظات العراق بالإضافة الى السائحين الأجانب".

ويضيف، "يجذبهم غموض المكان ووجود مياه باردة خلال فصل الصيف ودافئة خلال فصل الشتاء".

ويوضح، أن "موسم السياحة هنا يبدأ من شهر حزيران ويستمر حتى شهر أيلول".

من جانبه قال ماهر فتاح، أحد السائحين، "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذا الكهف، بصراحة الكهف فريد من نوعه لقد استمتعنا، أنا وعائلتي بهذه الاجواء الرائعة".

اما حسين عباس، وهو سائح قدم من كربلاء فقد تحدث مع مراسل وكالة شفق نيوز قائلا، "الأجواء هنا جميلة جدا وباردة.. نحن هربنا من حرارة الصيف القاسية ووجدنا هنا تجربة مميزة تستحق الزيارة".