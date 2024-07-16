الديمقراطي الكوردستاني يطالب بتحقيق جاد بمحاولة اغتيال رئيس فرعه في كلار

2024-07-16 17:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، تعرض رئيس الفرع 22 للحزب في كلار أكرم صالح، لمحاولة اغتيال "إرهابية" بعد تفجير سيارته أمام منزله أثناء توجهه للعمل.

وقال في بيان صادر اليوم، ندين وبشدة هذا العمل الإرهابي، مطالباً الجهات الأمنية في إدارة كلار بإجراء تحقيق جدي وكشف نتائجه للحزب وللرأي العام.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأعمال التخريبية تهدد استقرار وأمن إقليم كوردستان.

وأكد الحزب أن استهداف رفاقه وكوادره الحزبية من قبل أي حزب أو جماعة أمر غير مقبول، وأنه لن يسمح للمخربين بتحقيق أهدافهم.

ودعا الجهات المعنية إلى القيام بواجبها والعثور على مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة.

واليوم، أعرب رئيس اقليم كوردستان عن تمنياته بالسلامة لرئيس فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد نجاته من محاولة اغتيال أمام منزله، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أكرم صالح مسؤول الفرع (22) للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي نجا يوم أمس من تفجير إرهابي لسيارته أمام داره في كلار.

من جهته، وإلى جانب شرح تفاصيل تنفيذ المحاولة الإرهابية والأضرار التي خلفتها، عبر صالح عن الشكر والامتنان لسؤال والتفاتة رئيس إقليم كوردستان، واهتمامه ومتابعته للحادث.