العثور على جثة شاب "متحول جنسيا" شرقي العاصمة بغداد

2024-07-16 17:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عثرت القوات الأمنية اليوم الثلاثاء، على جثة شاب في العشرينيات من عمره شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر؛ ان قوة أمنية عثرت على جثة شاب في العقد الثاني من عمره وعليها آثار شنق، مشيرا إلى الادلة الاولية تشير شبهة جنائية.

واشار إلى أن الجثة عثر عليها ضمن منطقة الشيشان في حي طارق شرق العاصمة بغداد.

وبين المصدر؛ ان هناك علامات على الجثة تشير إلى أن الشاب المتوفي هو متحول جنسي حيث ظهرت عليه علامات كطلاء الأظافر والماكياج، وتضخيم أجزاء من جسمه بواسطة البوتكس و الفيلر.