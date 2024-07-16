الدولار يعاود الارتفاع في بغداد واربيل مع إغلاق البورصتين

2024-07-16 17:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 149400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.