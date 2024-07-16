2024-07-16 17:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن 6 أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 حزيران 2024، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 292.4 مليون دينار كويتي 953.6 مليون دولار أمريكي خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 6.2 بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والتي بلغت 275.3 مليون دينار كويتي 897.9 مليون دولار أمريكي. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2024 بنسبة 4.4 على أساس سنوي، لتبلغ 37.7 مليار دينار كويتي 122.9 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 5.4 مقارنة بما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 22.7 مليار دينار كويتي 74.1 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام 2024، وبلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار كويتي 12.5 مليار دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 6.5 على أساس سنوي. وبناءً على هذه النتائج، أقرّ مجلس إدارة البنك توزيع 10 أرباحاً نقدية نصف سنوية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ما يعادل 10 فلوس لكل سهم.