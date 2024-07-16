2024-07-16 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من كلام نسب لأمين بغداد عمار موسى كاظم بحق أهالي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من كلام نسب لأمين بغداد من تصريح بخصوص أعداد سكان العاصمة وإضافة عبارات للتصريح غير لائقة وغير حقيقية بحق أهالي العاصمة بغداد وتحتفظ أمانة بغداد بحقها القانوني بمقاضاة الجهات التي نشرت وروجت لهذا التصريح والذي لا يمت للحقيقة بأية صلة".وأضافت، أن "الأمانة تدعو الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر في التعاطي مع هكذا أخبار والتأكد من صحتها، قبل نشرها، من مصادرها الرسمية".