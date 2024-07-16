2024-07-16 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الانتحار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أشارت إلى إحباط العشرات منها. وقالت الوزارة، إنه “منذ بداية العام الحالي تم تسجيل ٢٩١ حالة انتحار في العراق، أحبط منها العشرات”. وأضافت، أن “أسباب الانتحار متنوعة ومعظمها مشكلات عاطفية واقتصادية وغيرها من الحالات المجتمعية”. فيما أشار المتحدث […]

ظهرت المقالة إحباط العشرات منها.. العراق يسجل أكثر من 290 حالة انتحار خلال سبعة أشهر أولاً على ايشان.