2024-07-16 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

وافقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، على طعن قدم بالإجراءات التنفيذية لمشروع أنبوب “بصرة – عقبة”. وقال رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، في فيديو نشره عبر صفحته وتابعته منصة “إيشان”، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعنه بخصوص مشروع أنبوب العقبة”. وأضاف، أنه “رغم المعرقلات والمعارضات، إلا أن المحكمة الاتحادية وافقت على الطعن بالإجراءات التنفيذية […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تقبل طعناً بالإجراءات التنفيذية لمشروع أنبوب “بصرة – عقبة” أولاً على ايشان.