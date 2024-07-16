2024-07-16 18:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، توقيف عنصر بقوات "كوماندوز كوردستان" بتهمة قتل فتى في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقب سماع إطلاق عيارات نارية في منطقة رابرين (شرقي السليمانية) ليلة أمس، توجهت قوات الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، ليتبين مقتل فتى يبلغ من العمر 15 عاما".

وأضاف أن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث توصلت على أثره لمعرفة المتهم بقتل المجني عليه وهو منتسب في قوات كوماندوز كوردستان"، موضحا أن "قائد الكوماندوز وجه صباح اليوم بتسليم المتهم لقوات الشرطة وتم ذلك".

وأكد البيان أن "المتهم (ف، ف، م) موقوف بأوامر قضائية وفقا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".