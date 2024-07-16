التربية تكشف عن إجراء غير مسبوق في إعلان نتائج السادس الاعدادي

2024-07-16 18:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، عن آلية جديدة غير مسبوقة في إعلان نتائج امتحانات الدور الأول للسادس الاعدادي للعام الدراسي 2023 -2024.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وإستعدادا لاستلام نتائج الدراسة الإعدادية خلال الايام القليلة المقبلة وحفاظا على خصوصية الطالب، وجهت وزارة التربية طلبة السادس الاعدادي بمراجعة ادارات المدارس لإستلام (كودات) الدخول الى منصة النجاح واضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم ليتسنى لنا إرسال النتيجة عبر الرسائل".

لإطلاع على رابط منصة (نجاح).. أضغط هنــــــــــــــــا







