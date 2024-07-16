حقيقة وفاة الفنان العراقي محمد حسين عبد الرحيم

2024-07-16 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى الفنان زهير محمد رشيد، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، الأنباء عن وفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم.

وقال رشيد في منشور على صفحته في الفيسبوك "هذا الخبر كاذب، ولا صحة له، ومحمد حسين عبد الرحيم بخير ولله الحمد ويبعث بتحياته لكم".

وأضاف الفنان رشيد وهو نجل أخت الفنان عبد الرحيم "أطلب ممن ينشر هكذا اخبار ان يراعي الله سبحانه وتعالى ويراعي الفنان واهله، خافوا الله، وشكراً لكل من اتصل وبعث برسالة اطمئنان".







