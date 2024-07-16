رسميا.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة بيدري

2024-07-16 18:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، تشخيص إصابة بيدري، لاعب وسط الفريق الكتالوني.وقال برشلونة- في بيان رسمي: "أجريت فحوصات طبية جديدة، اليوم، على بيدري، وأكدت أنه يعاني من التواء جانبي داخلي في ركبته اليسرى، وسيغيب اللاعب عن المباريات وتتوقف عودته على إيقاع تعافيه من الإصابة".ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فترة غياب بيدري عن الملاعب ستكون لمدة شهر، وقد يلحق بكأس خوان جامبر ضد موناكو في 12 أغسطس/ آب المقبل.يشار إلى أن بيدري كان ضمن كتيبة إسبانيا التي توجت بلقب يورو 2024، بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا (2-1) الأحد الماضي.