السوداني: الحسين (ع) نهض بكلمته وثورته حين تفاقم الظلم والفساد

2024-07-16 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيته الأطهار:





العراقيون والمسلمون يعاودون جميعاً وكل الأحرار والشرفاء عاما بعد آخر لإحياء ذكرى فاجعة الطف

المعركة استلزمت بضع ساعات وبضعة أيام لحصار الحسين وصحبه وأهله لكن الدهر والتاريخ بأكمله لا يكفي لإخفاء صورة خندق العدالة والاستقامة الذي تحصن به الشهداء

أعداء الحسين وصحبه وأهله تلبسوا عار الجريمة والحقد والظلم ولعنة الله ورسوله والمؤمنين إلى يوم الدين

ميراث هذه المنازلة العظيمة يمثل اليوم مسارا واضح المعالم في حياتنا وفي مراقبتنا لأنفسنا وفي ما نحمله من نوايا أو ما نقدمه من خدمة للناس

من أفضال الباري جل وعلا أن جعل العراق موطنا أبديا للحسين بفكره وجسده الشريف وسيرته الباقية ما بقي الزمان

الحسين اليوم يمثل بيننا ينبوعا لا ينضب ومسارا نلجأ إليه كلما اشتدت المحن وملاذا في الملمات ومثابة يشخص البصر إليها، حين يتكالب العدوان وتتجمع فلول المنحرفين والإرهاب والمعتدين، مهما اختلفت أشكالهم ومنطلقاتهم

مازلنا نستلهم الصبر من الحسين وقدرة الثبات على الطريق الحق مهما كان صعبا ومقفرا ومازالت ذكراه تعمل فينا كلما تعسرت مهامنا أو واجهنا عقبة يضعها مفسد، يريد بأهلنا وعراقنا السوء، خاب فألهم جميعا

هذه المناسبة واستذكارها، لهي أكبر وأعظم من كل الكلمات، إنها ثورة داخل الصدور، وعبرة في العيون، ويقين يتجذر في صواب اختيار طريق الحسين

لقد سالت دماء ابنائنا دفاعا عن وجود العراق وطريق بناء الدولة ونزفت جروحهم وهم يتأسون بالحسين

دماء أهل غزة تسيل اليوم بفعل الحقد والظلم، فكل مظلوم نهش الاستبداد والطغيان من جسده، يرى أن الحسين يقف في ظهره مواسيا وساندا

نتمسك بطريق بناء دولة المؤسسات وحق الناس في دولة كريمة يعيشون فيها بعز ورفعة وكرامة



