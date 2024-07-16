2024-07-16 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قبل بدء بطولة أولمبياد باريس، التي من المقرر انطلاقها بعد ١٠ أيام، تعرض منتخب العراق الأولمبي، إلى هزة في صفوفه، أثارتها “بلوغر عراقية”. ونشرت “البلوغر العراقية” المعروفة باسم إيناس البغدادي، مقطعاً مصوراً يظهر لاعب المنتخب إبراهيم بايش، وهما جالسان جنباً إلى جنب مع بث أغنية حماسية. وبعد هذا الفيديو، قامت البغدادي، بنشر مع أغلب لاعبي […]

ظهرت المقالة قبيل بدء البطولة.. “بلوغر عراقية” تهز صفوف الأولمبي في باريس أولاً على ايشان.