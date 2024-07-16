2024-07-16 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة شرطة بغداد / الرصافة، اليوم الثلاثاء، القبض على محتالين يرميان نفسهما أمام السيارات على سريع محمد القاسم، لمساومة أصحاب السيارات مادياً. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بدوريات نجدة الرصافة، تمكنت من القبض على شخصين محتالين يقومان برمي انفسهما أمام العجلات المارة ضمن سريع محمد […]

ظهرت المقالة الإطاحة بشخصين يرميان بنفسيهما أمام السيارات من أجل “الفصل” أولاً على ايشان.