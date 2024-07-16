العراق يعلن عن خطوات "مهمة" في ملف رفع الحظر الأوروبي عن خطوطه الجوية

2024-07-16 18:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيقها خطوات عملية مهمة ضمن مساعيها لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، مؤكداً في ذات الوقت زيادة عدد الطائرات العاملة.

وأكد بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "استمرار الخطوط الجوية العراقية بالعمل لإستكمال إجراءات رفع الحظر وتنفيذ متطلبات الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)".

واوضح أن "من ضمن الخطوات المهمة المتحققة في هذا الملف هي توقيع مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عقداً إستشارياً وتنفيذياً مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA متمثلة بنائب رئيس الإتحاد للشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي"، مضيفاً أنه "يتم تنفيذ بنود العقد خلال مدة شهر من توقيعه على أن يعقب ذلك توقيع عقد المرحلة الثانية الذي يعرف بـ الـ(cap) اي الإجراءات التصحيحية وهي الخطوة الثانية من خطوات استيفاء متطلبات رفع الحظر الأوروبي وفق أسقف زمنية محددة".

ونقل البيان عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية قوله، إن "هذه الخطوة التي تأتي في سياق الحصول على شهادة (IOSA) الدولية وشهادة مشغل البلد الثالث TCO ستساهم في رفع مستوى أداء السلامة في الشركة والتمهيد لعودة عضويتها مجدداً في الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، إضافة إلى ما ستحققه هذه الخطوة من مردودات إيجابية على الجوانب الفنية والتجارية للناقل الوطني".

وذكر، ان "اسباب الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية، جاءت نتيجة ملاحظات مُسجلة من قبل وكالة السلامة الأوروبية مع ملاحظات مسجلة على سلطة الطيران المدني وهو ملف مشترك بين الخطوط والسلطة".

وتابع البيان، ان "الخطوط الجوية وبالتوازي مع هذه الجهود ماضية خلال هذا الوقت لتوقيع عقد مشترك مع إحدى الشركات الرصينة لتشغيل طائرتين على الأقل بنظام 83bis والذي يمكن من تشغيل الطائرات المسجلة لأغراض تجارية من قبل حامل شهادة مشغل جوي آخر".

أما مايتعلق بمشروع إعادة الطائرات الجاثمة الى الخدمة فقد أشار بيان الوزارة ، الى إرتفاع عدد الطائرات المُعادة للخدمة حيث تم إعادة (11) طائرة من طرازات مختلفة ليرتفع عدد الطائرات العاملة ضمن الأسطول الجوي الى (26) طائرة والعمل مستمر لإعادة (4) طائرات أخرى بموعد أقصاه نهاية العام الجاري، يعقب ذلك إطلاق خطة جديدة ومجدولة من قبل القسم الفني في الخطوط الجوية العراقية بما يضمن إعادة جميع الطائرة المتوقفة للخدمة وانهاء هذا الملف بشكل كامل في العام القادم.