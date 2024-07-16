النقل تعلن توقيع عقد استشاري وتنفيذي مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي

2024-07-16 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقيها خطوات عملية مهمة ضمن مساعيها لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، كاشفةً عن توقيع عقد استشاري وتنفيذي مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي لدعم هذا الملف.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس يولي أهمية بالغة لملف رفع الحظر الاوروبي عن الطائر الأخضر، والخطوط الجوية العراقية مستمرة بالعمل لاستكمال إجراءات رفع الحظر وتنفيذ متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)".وأضاف البيان، أن "من ضمن الخطوات المهمة المتحققة في هذا الملف توقيع مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عقداً استشارياً وتنفيذياً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA متمثلة بنائب رئيس الاتحاد للشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي ، ويتم تنفيذ بنود العقد خلال مدة شهر من توقيعه على أن يعقب ذلك توقيع عقد المرحلة الثانية الذي يعرف بـالـ (cap) اي الإجراءات التصحيحية وهي الخطوة الثانية من خطوات استيفاء متطلبات رفع الحظر الأوروبي وفق أسقف زمنية محددة".وذكر البيان نقلاً عن المنعم أن "هذه الخطوة التي تأتي في سياق الحصول على شهادة (IOSA) الدولية وشهادة مشغل البلد الثالث TCO وستساهم في رفع مستوى أداء السلامة في الشركة والتمهيد لعودة عضويتها مجدداً في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، إضافة الى ماستحققه هذه الخطوة من مردودات إيجابية على الجوانب الفنية والتجارية للناقل الوطني".وذكر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل وفقاً للبيان ، أن أسباب الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية جاءت نتيجة ملاحظات مُسجلة من قبل وكالة السلامة الاوروبية مع ملاحظات مسجلة على سلطة الطيران المدني وهو ملف مشترك بين الخطوط والسلطة".وتابع البيان ، أن "الخطوط الجوية وبموازاة هذه الجهود ماضية نحو لتوقيع عقد مشترك مع إحدى الشركات الرصينة لتشغيل طائرتين على الأقل بنظام 83bis والذي يمكن من تشغيل الطائرات المسجلة لأغراض تجارية من قبل حامل شهادة مشغل جوي أخر".وتطرق البيان لمشروع إعادة الطائرات الجاثمة الى الخدمة وأشار إلى ارتفاع عدد الطائرات المُعادة للخدمة إلى (11) طائرة من طرازات مختلفة ليرتفع عدد الطائرات العاملة ضمن الأسطول الجوي الى (26) طائرة والعمل مستمر لإعادة (4) طائرات أخرى بموعد أقصاه نهاية العام الجاري، يعقب ذلك بحسب البيان إطلاق خطة جديدة ومجدولة من قبل القسم الفني في الخطوط الجوية العراقية بما يضمن إعادة جميع الطائرة المتوقفة للخدمة وإنهاء هذا الملف بشكل كامل في العام القادم.