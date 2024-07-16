التربية توجه طلبة السادس الإعدادي بمراجعة المدارس لاستلام كودات منصة نجاح

2024-07-16 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجهت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، طلبة السادس الإعدادي بمراجعة إدارات المدارس لاستلام كودات الدخول الى منصة نجاح.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" استعدادا لاستلام نتائج الدراسة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة وحفاظا على خصوصية الطالب، وجهت وزارة التربية طلبة السادس الإعدادي بمراجعة إدارات المدارس لاستلام كودات الدخول الى منصة النجاح وإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم ليتسنى لنا إرسال النتيجة عبر الرسائل".رابط منصة نجاح:-‏https://student.najah.iq