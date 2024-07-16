الصحة : ضبط أكثر من 11 مليون قطعة دواء مخالفة في بغداد

2024-07-16 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 11 مليون قطعة دواء مخالفة بجانب الرصافة في العاصمة بغداد.وذكر مدير عام دائرة التفتيش في وزارة الصحة صباح نوري الخزعلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "فريقا مشتركا من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة بغداد الرصافة، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، تمكن من ضبط كميات كبيرة جدا من الأدوية المخالفة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد".وأضاف، "تم خلال العملية ضبط (11.243.260) قطعة دواء مخالفة في مخزن سري وهمي ضمن منطقة شارع السعدون خلال عملية استمرت عشر ساعات".وأكد الخزعلي، "اتخاذ الإجراءات كافة من تحرير محاضر الضبط والتحفظ على المواد المضبوطة وإحالة المعنيين إلى الجهات القضائية".