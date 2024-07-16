المالكي يبحث مع السفيرة الأمريكية الحوارات الجارية بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي

2024-07-16 18:42:01 - المصدر: واع





بغداد - واع

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي الحوارات الجارية بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المالكي استقبل رومانوسكي وبحث معها مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين والحوارات الجارية بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ ومناقشة الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة بشكل عام".

وأشار المالكي إلى "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية، "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة، "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الإستراتيجي بين البلدين".