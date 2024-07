2024-07-16 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: يصدر تقرير للطقس عن “القزمين البنيين” الأقرب إلينا، حيث يرسم صورة للوضع المناخي فيهما بأنه “لا رحمة فيه”، ويمكن القول بعبارات خفيفة إنه حار جدا مع مزيج كيميائي سام في الغلاف الجوي وسحب من جزيئات السيليكات تدور مثل عاصفة ترابية في الصحراء الكبرى. والقزم البني هو جرم سماوي أكبر...

The post لا رحمة فيه.. كشف الوضع المناخي لجرم فضائي قريب من الأرض appeared first on شبكة اخبار الناصرية.