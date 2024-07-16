2024-07-16 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، ارتفاعاً عن الأسعار المسجلة صباح اليوم.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف في 7 محافظات عراقية:

بغداد (الكفاح): 149,100 دينار

بغداد (الحارثية): 149,200 دينار

أربيل: 149,550 ديناراً

البصرة 149,000 دينار

النجف 149,100 دينار

نينوى 149,550 ديناراً

كركوك 149,550 ديناراً

السليمانية 149,450 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.