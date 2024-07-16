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عودة للارتفاع.. الدولار يلامس الـ 150 ألفاً في العراق

عودة للارتفاع.. الدولار يلامس الـ 150 ألفاً في العراق
عودة للارتفاع.. الدولار يلامس الـ 150 ألفاً في العراق
2024-07-16 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، ارتفاعاً عن الأسعار المسجلة صباح اليوم.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف في 7 محافظات عراقية:

بغداد (الكفاح):  149,100 دينار

بغداد (الحارثية):   149,200 دينار

أربيل:     149,550 ديناراً

البصرة     149,000  دينار

النجف     149,100 دينار

نينوى   149,550 ديناراً

كركوك  149,550 ديناراً

السليمانية 149,450 ديناراً

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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