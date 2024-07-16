عودة للارتفاع.. الدولار يلامس الـ 150 ألفاً في العراق
2024-07-16 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، ارتفاعاً عن الأسعار المسجلة صباح اليوم.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف في 7 محافظات عراقية:
بغداد (الكفاح): 149,100 دينار
بغداد (الحارثية): 149,200 دينار
أربيل: 149,550 ديناراً
البصرة 149,000 دينار
النجف 149,100 دينار
نينوى 149,550 ديناراً
كركوك 149,550 ديناراً
السليمانية 149,450 ديناراً
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.