2024-07-16 19:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قال زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن المحتفلين بالعاشر من المحرم الحرام يجب أن يُنبذوا، فيما أكد أن “الشلة الأموية” تتلذذ بتفخيخ أتباع الإمام الحسين عليه السلام. وذكر الصدر في كلمته بمناسبة عاشوراء، وتابعتها “إيشان”، أن “من بكى وأبكى وتباكى على الحسين (ع) فإنه يدخل الجنة، والإمام الحسين، هو إمام لكل أمة […]

ظهرت المقالة الصدر: المحتفلون بعاشوراء يجب أن يُنبذوا.. والشلة الأموية تتلذذ بتفخيخ أتباع الإمام الحسين أولاً على ايشان.