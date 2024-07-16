تقرير: تحسينات ضرورية في ممارسات الخصوصية لشركتي زين العراق وآسياسيل

2024-07-16 19:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





يفحص هذا التقرير الخصوصية في العراق، ويركز بشكل خاص على ممارسات شركتي اتصالات رئيسيتين وهما: زين العراق وآسياسيل. مع وجود أكثر من 40 مليون مشترك للهاتف المحمول وما يقرب من 20 مليون مشترك في خدمة الإنترنت في العراق، فإن حماية الخصوصية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لتقييم ممارسات الخصوصية الخاصة بشركتي زين العراق وآسياسيل، يستخدم هذا التقرير منهجية تصنيف مؤشر مساءلة الشركات للحقوق الرقمية ومعايير التسجيل. يستعرض التقرير أيضاً قوانين الخصوصية ذات الصلة ويقارن ممارسات الشركتين بممارسات الشركات الأخرى في المنطقة. تكشف النتائج انه في حين اتخذت الشركتان بعض الخطوات لحماية خصوصية المستخدمين، ولكن لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين، لا سيّما بالمقارنة مع الشركات الأم أو الشركات الأخرى في المنطقة.

ويوصي التقرير الهيئات التنظيمية الحكومية بإنفاذ قوانين الخصوصية الشاملة مع فرض عقوبات على الانتهاكات. يمكنهم التعاون مع مراقبين مستقلين، ورفع مستوى الوعي العام حول حقوق الخصوصية، ووضع سياسات تركز على الخصوصية مع شركات الاتصالات. كما يوصي هذا التقرير بأن تقوم آسياسيل وزين العراق بنشر سياسات خصوصية واضحة على الإنترنت لجميع الخدمات، واستخدام الوسائل المرئية من أجل الوضوح، وضمان الإفصاح المتسق عبر الشركات التابعة، ومشاركة المعلومات حول الرقابة الأمنية، وربما اعتماد السياسات الحالية من الشركات الأخرى.





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