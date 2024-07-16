المرور تكثف انتشار دورياتها لتسهيل الحركة بمداخل ومخارج كربلاء المقدسة

2024-07-16 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - امنة السلاميكثفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، انتشار دورياتها لتسهيل الحركة بمداخل ومخارج كربلاء المقدسة عشية زيارة عاشوراء.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الانباء العراقية(واع): إن" وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يشرف ميدانيا على خطة العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة، وبمتابعة ايضا من قبل مدير المرور العام"، مبينا أن "الخطة تتضمن انتشارا واسعا لرجال المرور في مداخل محافظة كربلاء ومخارجها لتأمين حركة انسيابية السير للمركبات عشية زيارة عاشوراء".وأضاف الحسون، أن "الخطة تتضمن ايضا جهدا وإسنادا من قبل رجال المرور في المحافظات الأخرى، من خلال نشر الدوريات والدراجات ورجال المرور، من أجل ضمان انسيابية حركة السير والمرور في المحافظة".وأشار الحسون الى "توصيات وإرشادات إعلامية وبوسترات وتوجيهات من قبل إعلام المحافظات وقسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، للزائرين بضرورة الالتزام بقوانين السير وقواعد السير المروري، كما تضمنت التوجيهات التأكيد على ارتداء حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الزائرين ومنع الحوادث المرورية".