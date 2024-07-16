قائممقام أربيل يكشف عن عقوبة المخالفين لقرار حظر الأراجيل الإلكترونية

2024-07-16 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أكد قائممقام مركز مدينة أربيل نبز عبد الحميد، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، استمرار حملة إغلاق محال بيع الأراجيل الإلكترونية ومعاقبة المخالفين.

وقال عبد الحميد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار حظر السكائر والأراجيل الإلكترونية هو قرار متخذ من مجلس الوزراء في الإقليم منذ العام الماضي، ونحن كجهة تنفيذية التزمنا بتطبيقه".

وأضاف أن "الجهات المخالفة والتي تبيع تلك الأراجيل بطريقة غير قانونية تخضع للمحاسبة، وباستمرار يتم غلق عدد من المحال المخالفة"، مبيناً أنه "يتم تغريم ومعاقبة أصحابها، بسبب أضرارها الصحية الكبيرة، والتي على هذا الأساس اتخذ مجلس الوزراء بحظر الاستيراد والبيع".

وشهدت مدينة أربيل مطلع العام الحالي، البدء بحملة لإغلاق المحال التي تبيع الأراجيل الالكترونية، حيث تم ضبط كمية من الأراجيل وإغلاق عشرات المحال التجارية بعد قرار حكومة الاقليم بمنعها.