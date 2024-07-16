النقل تتحدث عن أسباب حظر "الطائر الأخضر" في الدول الأوروبية: نسعى لرفعه

2024-07-16 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، عن تحقيقيها خطوات "عملية مهمة" ضمن مساعيها لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية من خلالها الإجراءات التقويمية المستمرة المتعلقة بهذا الملف.

وأصدر المكتب الاعلامي لوزارة النقل اليوم بياناً، تلقته "بغداد اليوم"، أشار فيه الى "الأهمية البالغة التي يوليها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي لملف رفع الحظر الاوروبي عن الطائر الأخضر"، كاشفاً عن "إستمرار الخطوط الجوية العراقية بالعمل لإستكمال إجراءات رفع الحظر وتنفيذ متطلبات الإتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)".

وأضاف البيان، أن "من ضمن الخطوات المهمة المتحققة في هذا الملف توقيع مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عقداً إستشارياً وتنفيذياً مع الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA متمثلة بنائب رئيس الإتحاد للشرق الأوسط وأفريقيا كامل العوضي، ويتم تنفيذ بنود العقد خلال مدة شهر من توقيعه على أن يعقب ذلك توقيع عقد المرحلة الثانية الذي يعرف بـالـ (cap) اي الاجراءات التصحيحية وهي الخطوة الثانية من خطوات استيفاء متطلبات رفع الحظر الاوروبي وفق أسقف زمنية محددة".

ونقل البيان عن المنعم قوله، أن "هذه الخطوة التي تأتي في سياق الحصول على شهادة شهادة (IOSA) الدولية وشهادة مشغل البلد الثالث TCO وستساهم في رفع مستوى أداء السلامة في الشركة والتمهيد لعودة عضويتها مجدداً في الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، إضافة الى ماستحققه هذه الخطوة من مردودات إيجابية على الجوانب الفنية والتجارية للناقل الوطني".

وبين عاجل، ان "أسباب الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية، جاء نتيجة ملاحظات مُسجلة من قبل وكالة السلامة الاوروبية مع ملاحظات مسجلة على سلطة الطيران المدني وهو ملف مشترك بين الخطوط والسلطة".

وأشار الى، ان "الخطوط الجوية وبالتوازي مع هذه الجهود ماضية خلال هذا الوقت لتوقيع عقد مشترك مع إحدى الشركات الرصينة لتشغيل طائرتين على الأقل بنظام 83bis الذي يمكن من تشغيل الطائرات المسجلة لأغراض تجارية من قبل حامل شهادة مشغل جوي آخر".

أما ما يتعلق بمشروع إعادة الطائرات الجاثمة الى الخدمة فقد أشار بيان الوزارة، الى "إرتفاع عدد الطائرات المُعادة للخدمة حيث تم إعادة (11) طائرة من طرازات مختلفة ليرتفع عدد الطائرات العاملة ضمن الأسطول الجوي الى (26) طائرة والعمل مستمر لإعادة (4) طائرات أخرى بموعد أقصاه نهاية العام الجاري ، يعقب ذلك إطلاق خطة جديدة ومجدولة من قبل القسم الفني في الخطوط الجوية العراقية بما يضمن إعادة جميع الطائرة المتوقفة للخدمة وانهاء هذا الملف بشكل كامل في العام القادم".