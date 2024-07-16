بغداد اليوم تبث صورا مباشرة من حريق الشورجة وسط بغداد

2024-07-16 20:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تبث "بغداد اليوم" صورا مباشرة من حريق سوق الشورجة الشهير وسط العاصمة بغداد الذي التهم عددا من المحال التجارية مساء اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024).

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وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باستنفار فرق الدفاع المدني لمكافحة حادث حريق اندلع داخل مخزن خلف بناية الرصافي في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

فيما أكد المصدر ذاته، إن قائد عمليات بغداد وجه بإرسال أكثر ما يمكن من عجلات الإطفاء للسيطرة على حريق الشورجة، والاستعانة بالعجلات الحوضية لقطعات العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع.

بعدها، أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، خلال تواجده ميدانيا في سوق الشورجة السيطرة على حريق اندلع في محال الجملة بمنطقة الرصافي، وأكد أن فرق الدفاع المدني نجحت في محاصرة مكان الحريق في الشورجة والسيطرة عليه ومكافحة أي منشئ حريق محتمل بعد صعوبة بالغة في الوصول لمكان الحادث بسبب المخالفات المرصودة بعدم الالتزام بالمتطلبات المهنية.

وبين العلوي، ان أهم أسباب اندلاع الحرائق يعود الي ضعف وعدم الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة المهنية والتي تحددها فرق الدفاع المدني بالتنسيق مع محافظة بغداد.

ولفت إلى اغلاق العديد من المحال التجارية والمرافق والمنشآت والمخازن بعد تأشير عدم الالتزام بشروط السلامة خلال الفترة الماضية والتي قد تؤدي الى مخاطر جسيمة بالأرواح والممتلكات.