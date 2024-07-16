ارتفاع اسعار الذهب لمستوى قياسي جديد

2024-07-16 20:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية الى مستوى قياسي جديد، بعد تنامي الامال بقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، وسط زيادة توقعات المتداولين بفوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية وسجلت أسعار الذهب الفورية نحو2451 دولارا للأونصة، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق سجلته أواخر أيار الماضي. ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر في وقت عززت فيه إشارات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بأن المركزي الاميركي سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 مع تراجع التضخم في الولايات المتحدة، كما توقعت السوق بنسبة