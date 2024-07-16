نتانياهو يتعهد "بزيادة الضغط" على حماس

2024-07-16 20:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء، بزيادة الضغط على حماس بعد سلسلة من الضربات المتزايدة على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر من الحرب. وقال نتانياهو في حفل تذكاري بمناسبة مرور عشر سنوات على حرب "الجرف الصامد" على قطاع غزة، إن "هذا هو بالضبط الوقت المناسب لزيادة الضغط بشكل أكبر وإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات إلى وطنهم وتحقيق جميع أهداف الحرب" مكررا القول "سنزيد الضغط على حماس". واضاف أن حماس تتعرض لضغوطات متزايدة بسبب تأثير القضاء على كبار قادتها والآلاف من عناصرها. فيما عزا هذه الضغوط الى ثبات إسرائيل على مطالبها رغم الضغوطات الدولية.