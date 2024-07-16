بعد محاولة الاغتيال.. ارتفاع قيمة شركة ترامب لنحو 8 مليارات دولار

2024-07-16 20:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت القيمة الكلية لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بأكثر من الثلث لتصل لـ 7.840 مليار دولار، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها مالك المجموعة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. تركّز مجموعة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، وتوفر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة منفذًا خارج شركات التكنولوجيا الكبرى يشجع المحادثة العالمية المفتوحة دون تمييز، إضافة لتطوير خدمة بث الفيديو القائمة على الاشتراك. وقد قفز سهم مجموعة ترامب بنحو 35% ليبلغ 41.45 دولارا ، كما وصعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع تقييم المستثمرين لتأثير محاولة اغتيال ترامب على فرصه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وتعزيز ثقة الأسواق بفضل تجدد الآمال في خفض