هيئة النزاهة: استقدام المدير السابق لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في ذي قار

2024-07-16 20:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة السابق في محافظة ذي قار، على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب والتزوير في معاملات رسمية. ووفقا لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية فإن قاضي التحقيق المختص وجّه الاتهام للمدير السابق بالتلاعب في...

