التعليم العراقية تقرر اعتبار العام الدراسي الحالي "عدم رسوب"

2024-07-16 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الثلاثاء، اعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تأكيدا على سياق المعالجات القانونية الممكنة التي تتناسب وهدف العملية التعليمية في تمكين الطلبة من استكمال التحصيل العلمي اللازم فقد وجه وزير التعليم العالي باعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم في جميع المراحل للدراسات الأولية الصباحية والمسائية ممن خاضوا الامتحانات التقويمية وغير التقويمية في الدورين الأول والثاني في الجامعات الحكومية والأهلية".