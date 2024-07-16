وزير الداخلية يتفقد مكان ركضة طويريج ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للزائرين

2024-07-16 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، مكان ركضة طويريج في مدينة كربلاء المقدسة، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات للزائرين المعزين في زيارة العاشر من شهر محرم الحرام.وذكرت وزارة الداخلية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الشمري يواصل الإشراف المباشر على سير العمل الأمني لتأمين إحياء العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد ذبيح الطف الإمام الحسين عليه السلام، إذ تفقد مكان (ركضة طويريج) المباركة".وأضافت، أنه "اطلع الوزير على النقاط الأمنية المنتشرة في منطقة باب طويريج بقنطرة السلام، ووجه بالعديد من التوصيات لتقديم أفضل الخدمات للزائرين المعزين في هذا المصاب الجلل".