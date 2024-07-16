وزير التعليم يقرر اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب

2024-07-16 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، اعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب.وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وجه باعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم في جميع المراحل للدراسات الأولية الصباحية والمسائية ممن خاضوا الامتحانات التقويمية وغير التقويمية في الدورين الأول والثاني في الجامعات الحكومية والأهلية".وأضاف، أن "ذلك جاء تأكيدا على سياق المعالجات القانونية الممكنة التي تتناسب وهدف العملية التعليمية في تمكين الطلبة من استكمال التحصيل العلمي اللازم".