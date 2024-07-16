رئيس إقليم كردستان: ذكرى عاشوراء فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات

2024-07-16 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن ذكرى عاشوراء تمثل فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات.وقال بارزاني في تدوينة على منصة (X) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في ذكرى عاشوراء الأليمة، نستوحي معاني الصبر والإيمان وقيم التضحية والشجاعة التي جسدها الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الكرام في معركة كربلاء، حيث وقفوا بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق".وأضاف إن "ذكرى عاشوراء تمثل فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات، وتبني مبادئ اللاعنف والتسامح والأخوة".