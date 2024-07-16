رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة العمل تحت سقف الوطن لحماية استقرار البلد

2024-07-16 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل تحت سقف الوطن لحماية استقرار البلد.وقال رئيس الجمهورية في تدوينه له على موقع (اكس)، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): "في الذكرى السنوية الخالدة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه -عليهم السلام- في يوم عاشوراء، نستحضر المبادىء التي تُمثل نبراساً يضيء الطريق الى الحرية والعدالة الاجتماعية ورفض الظلم والانتصار للحق".وأضاف، "وبهذه المناسبة العظيمة نستلهم قيم الفداء والتضحية التي قدمها العراقيون جميعا في مواجهة الاستبداد والإرهاب في سبيل كرامة الوطن والمواطنين"، مؤكدا "ضرورة توحيد الصف الوطني والعمل تحت سقف الوطن لحماية استقرار البلد، وسلامة المواطنين وتلبية طموحاتهم".