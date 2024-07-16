المندلاوي يطالب القوى الوطنية بالعمل لبناء وطن قوي ومقتدر خال من الفساد

2024-07-16 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعطالب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، القوى الوطنية إلى العمل لبناء وطن قوي ومقتدر خالٍ من الفساد، فيما دعا المسلمين إلى التكاتف من أجل إعلاء شأن أمة رسول الله وحشد الطاقات لمواجهة التحديات.وقال المندلاوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بأصدق آيات العزاء وعظيم المواساة إلى المراجع العظام و شعبنا العراقي الكريم والأمة العربية والإسلامية وكل الشعوب الحرة، بذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة، سبط الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، والثلة المؤمنة التي جادت بأرواحها إلى جواره ( رضوان الله عليهم أجمعين ) من أجل إعلاء القيم والمبادئ الحقة والوقوف بوجه الباطل أينما كان".وأكد المندلاوي، أن "الإمام الحسين قدّم روحه الطاهرة في سبيل الإصلاح والقضاء على الفساد وأنقذ الأمة من أخطر انحراف شهدته في تاريخها"، مبينا، أن "الشعوب الحرة تستمد من ثورته قيم الشجاعة والتضحية ونصرة الحق، وأن جميع المقاومين يرون في معجزة انتصار الدماء على السيوف الثبات والصبر والنصر المحتوم".ودعا، "جميع المسلمين في كل بقاع العالم إلى التكاتف من أجل إعلاء شأن أمة رسول الله، وحشد الطاقات لمواجهة التحديات"، مطالبا، "القوى الوطنية إلى العمل لبناء وطن قوي ومقتدر خالٍ من الفساد والفاسدين".