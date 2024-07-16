الدليمي يتحدث عن قانون الخدمة المدنية: سيحقق العدالة (فيديو)

2024-07-16 20:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مستشار رئاسة البرلمان إبراهيم الدليمي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، أن قانون الخدمة المدنية سيحقق العدالة في رواتب الموظفين وسيمهد لإقرار سلم الرواتب الجديد.

وقال الدليمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الخدمة المدنية في الدوائر الحكومية هو قانون مهم جداً في انصاف بعض شرائح الموظفين خصوصاً وان هناك تبايناً في الرواتب والدرجات"، مبيناً أن "هذا القانون سيوحد الرواتب وينظم قانون التقاعد الموحد وكذلك سيمهد لإقرار سلم الرواتب الجديد الذي يعد مطلباً جماهيرياً".

وأضاف، أن "قانون الخدمة المدنية سينظم ايضاً الخدمة للموظفين وسيقضي على السيطرة على المناصب لسنوات جميع الرواتب".

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتاريخ (20 شباط 2024) أن سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق.

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