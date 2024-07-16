صندوق الاستثمارات السعودي يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة

2024-07-16 20:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكونات هما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وتأتي الاتفاقيات في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه. وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة. وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكةبهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويركز المشروع الأول مع إنفيجين للطاقة، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح،والشركة السعوديةرؤية للصناعة، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً. وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40 من المشروع، فيما ستمتلك إنفيجين للطاقة نسبة 50 وستمتلك رؤية للصناعة نسبة الـ10. أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع جينكو سولار ، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وشركة رؤية للصناعة ،وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركةجينكو سولار نسبة 40 وستمتلك رؤية للصناعة نسبة الـ20. أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة، التابعة لـتي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب رؤية للصناعة السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاوات سنوياً. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة نسبة 40 وستمتلك رؤية للصناعة نسبة الـ20. وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.