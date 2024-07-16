2024-07-16 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبار العام الدراسي 2024/2023 سنة عدم رسوب للذين سترقن قيودهم. وذكرت الوزارة في بيان تلقت “إيشان”، نسخة منه “تأكيدا على سياق المعالجات القانونية الممكنة التي تتناسب وهدف العملية التعليمية في تمكين الطلبة من استكمال التحصيل العلمي اللازم فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي اعتبار العام الدراسي […]

ظهرت المقالة للذين سترقن قيودهم.. التعليم العالي تقرر اعتبار العام الدراسي 2023 – 2024 سنة عدم رسوب أولاً على ايشان.