2024-07-16 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، (16 تموز 2024)، الوحدةُ التدريبيّة الأخيرة قبلَ مواجهةِ منتخب مصر الأولمبيّ في المباراةِ التجريبية يوم غدٍ الأربعاء.

واقيمت الوحدة التدريبية، في مدينةِ إنجلييت الفرنسية ضمن معسكره التحضيريّ لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس التي ستنطلق في 26 من تموز الجاري.

وجرت التدريباتُ بحُضورِ رئيس وفد المنتخب الأولمبيّ عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد غانم عريبي، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية العراقيّة خليل ياسين.

وستكون مباراةُ الأولمبي مع نظيره المصري مغلقةً أمامَ وسائل الإعلام والجمهور، وستجري غداً في ملعبِ إنجلييت في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيتِ العاصمةِ بغداد.

وتضم مجموعة العراق منتخبات الارجنتين والمغرب وأوكرانيا.

وسيقص الاولمبي شريط مشاركته الأولمبية في 4 آب المقبل بمواجهة أوكرانيا.