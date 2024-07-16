"ضربت نفسها".. شرطة الرصافة تنفي تعرض امرأة للتعذيب

2024-07-16 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت شرطة الرصافة في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، تعرض امرأة "ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي" للتعذيب في أحد مراكز الشرطة، مؤكدة أن المرأة قامت بإيذاء نفسها عمدًا لتحريك الرأي العام ضد الشرطة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المرأة التي ادعت تعرضها للتعذيب في أحد مراكز الشرطة التابعة لها، كانت قد هاجمت ضابط التحقيق بالسب والشتم بتاريخ 2024/7/6، وتم توقيفها بناءً على قرار قاضي التحقيق، حيث تم توثيق الحادثة في تسجيلات صوتية.

وأضاف البيان أن المرأة خرجت من التوقيف بتاريخ 2024/7/10 بموجب كفالة ضامنة، موضحا أنه بعد انتشار لقاء لها على إحدى القنوات الفضائية، تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل قائد شرطة بغداد الرصافة، والتي توصلت إلى أن ادعاءاتها عارية عن الصحة.

وأشارت التحقيقات، وفق البيان، إلى أن المرأة قامت بإيذاء نفسها عمدًا من خلال ضرب نفسها داخل الموقف، مما أدى إلى حدوث كدمات في أنحاء جسمها، في محاولة لتحريك الرأي العام ضد رجال الشرطة.

وفي الختام، دعت شرطة الرصافة الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية إلى توخي الحذر في نشر المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.