استقرار أسعار النفط بعد تراجعها ليومين

2024-07-16 21:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

استقرت أسعار النفط العالمية بعد تراجعها ليومين متتاليين، مع تركيز الأسواق على اتجاهات السياسة النقدية الأميركية والتوقعات بشأن سعر الدولار. وتم تداول خام برنت القياسي دون 85 دولارا للبرميل، كما واستقر خام غرب تكساس الوسيط دون 82 دولاراً. وكان الدولار الأميركي قد شعد ارتفاعا بعد محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، وهو ما يمثل رياحاً معاكسة للسلع بما في ذلك النفط. وكان رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول قد لمح الى احتمالية خفض سعر الفائدة، بعد تأكيده ان البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة أعطت صناع السياسات مزيداً من الثقة بأن التضخم تحت السيطرة، مما قد يبشر بخفض الفائدة وضعف الدولار.